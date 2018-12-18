Петербург договорился о сотрудничестве с Италией

18 Дек. 19:25 2018-12-18T21:55:53+03:00

Партнеры с Апеннин даже заговорили об упрощении визового режима с Россией

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Санкции санкциями, а на региональном уровне Петербург продолжает успешно сотрудничать с иностранными партнерами. Кроме тесных контактов с Японией и бизнесменами из США, Северная столица продолжает тепло дружить и с Италией.

- Италия входит в десятку ведущих торговых партнеров Петербурга. В 2017 году объем взаимной торговли вырос на 11 процентов, - сообщает пресс-служба Смольного.

На встрече, которую провели вице-губернатор города на Неве Александр Говорунов и генеральный консул Италии в Петербурге Алессандро Монти, речь шла о том, чтобы оборот не падал, а сотрудничество продолжалось.

Кроме экономики, а Северная столица готова принимать итальянских бизнесменов и хочет продвигать петербургский продукт на Апеннинах, город намерен работать в научно-технической сфере. Вместе с Италией Петербург хочет развивать автомобильное производство, фармацевтику и индустрию моды.

Речь зашла и об упрощении визового режима.

- Россияне – самые законопослушные граждане, отметил Алессандро Монти.

Всем будет выгодно развивать туризм, культуру и науку – главные элементы народной дипломатии.

Впрочем, это вопрос касается и ЕС, а здесь могут быть проблемы. Зато договоренность об участии итальянской стороны в создании лечебно-реабилитационного корпуса Городской больницы номер 40 в Курортном районе уже достигнута.