В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Наверняка внимательные пассажиры метро не раз замечали пробегавших по составу машинистов, у которых в руках был большой «гаечный ключ». В кавычках название предмета написано потому, что на самом деле этот инструмент называется реверсивная рукоятка. Зачем он нужен – рассказали в самом метрополитене.
- Она разблокирует контроллер машиниста в кабине и задаёт направление движения поезда, сообщает пресс-служба подземки.
Другими словами, повернув механизм с помощью рукоятки, машинист может поехать назад, или вперед. Также с ее помощью можно отключить силовую схему состава, то есть обесточить поезд. По инструкции это делают при каждом прибытии в депо.
А с другой стороны рукоятки есть треугольное отверстие, при помощи которого можно открывать межвагонные двери и вход в кабину машиниста.
Впрочем, скоро этот непременный атрибут вагоновожатого уйдет в историю. В современных составах серии «НеВа» и «Юбилейный» направление движения выбирается отдельной рукояткой, а отключение электричества – специальным ключом.