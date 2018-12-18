В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»

18 Дек. 20:08 2018-12-18T20:08:58+03:00

На самом деле это реверсивная рукоятка

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Наверняка внимательные пассажиры метро не раз замечали пробегавших по составу машинистов, у которых в руках был большой «гаечный ключ». В кавычках название предмета написано потому, что на самом деле этот инструмент называется реверсивная рукоятка. Зачем он нужен – рассказали в самом метрополитене.

- Она разблокирует контроллер машиниста в кабине и задаёт направление движения поезда, сообщает пресс-служба подземки.

Другими словами, повернув механизм с помощью рукоятки, машинист может поехать назад, или вперед. Также с ее помощью можно отключить силовую схему состава, то есть обесточить поезд. По инструкции это делают при каждом прибытии в депо.

А с другой стороны рукоятки есть треугольное отверстие, при помощи которого можно открывать межвагонные двери и вход в кабину машиниста.

Впрочем, скоро этот непременный атрибут вагоновожатого уйдет в историю. В современных составах серии «НеВа» и «Юбилейный» направление движения выбирается отдельной рукояткой, а отключение электричества – специальным ключом.