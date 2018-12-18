В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»

18 Дек. 20:45 2018-12-18T20:45:37+03:00

Хозяин павильона обнаружил пропажу утром, когда как ни в чем не бывало пришел на работу

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К тому, что украсть могут любую вещь – от велосипедного насоса до экскаватора, жители Петербурга привыкли давно. Но вот чтобы воровали ларьки с шавермой – это новость. А именно такое «чудо» произошло в ночь на вторник, 18 декабря, в Красногвардейском районе Северной столицы.

- От дома 26 корпус 1 по проспекту Косыгина украли павильон «Твоя любимая шаверма», - написал хозяин ларька в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Исчезновение торговой точки обнаружилось утром, когда работники общепита пришли на то место, где еще вчера стояла любимая у жителей Ржевки точка продажи шавермы.

Уже потом, посмотрев записи с камер наблюдения на соседних домах и магазинах, хозяин павильона узнал, что все произошло около 4:00 18 декабря. На кадрах видно, как к месту преступления подъезжает автокран и ВАЗ-2115. За несколько минут вышедшие из машин злоумышленники отцепляют ларек от электропитания, стропят его и ставят в кузов грузовика-манипулятора, после чего спокойно уезжают в неизвестном направлении.

Неизвестно, кому и для чего понадобилось воровать ларек с шавермой, но хозяин его очень любит и просит всех, кто хоть что-то знает о пропаже, рассказать все ему.