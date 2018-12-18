Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга

18 Дек. 21:19 2018-12-18T21:19:57+03:00

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Петербург и Высшая школа экономики (ВШЭ)будут сотрудничать в развитии города. Об этом договорились врио губернатора Северной столицы Александр Беглов и руководство вуза. Решение было принято поле визита главы города на Неве в петербургский филиал ВШЭ.

- Городским властям требуется подсказка, куда привлекать инвестиции, во что вкладывать средства. Нам необходимы высокотехнологичные рабочие места, новые IT -продукты, поэтому нам нужна инвентаризация и глубокий анализ потребности в кадрах, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

В том числе и для этого в петербургском филиале Национального исследовательского университета ВШЭ разрабатывают проект «Навигатор профессий», с помощью которого школьники и студенты смогут определиться со своим будущим, в режиме реального времени увидев, в каких кадрах будет потребность, и какую зарплату они смогут получать.

А уже сейчас специалисты университета входят в экспертные советы отраслевых комитетов Смольного, помогая улучшать экономику города, его законодательство и планировать стратегическое развитие.