На Бестужевской улице прорвало трубу

18 Дек. 21:38 2018-12-18T21:38:13+03:00

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Второй за сутки прорыв трубы произошел в Петербурге. Но, в отличие от теплотрассы на улице Солдата Корзуна, где на проезжую часть вылился кипяток, на Бестужевской забил фонтан холодной воды.

- Приехала техничка, отключила все. С 16:00 и до сих пор воды нет минимум в двух домах! – жалуются местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам горожан, только недавно здесь уже была похожая авария. Тогда асфальт и пешеходные дорожки в миг превратились в каток. Чтобы не поломать руки и ноги петербуржцам самостоятельно пришлось взяться за лопаты и посыпать двор песком. Но их усилий хватило не надолго.

- Только вчера посыпал, а сегодня уже опять все подо льдом, - сообщает житель одного из домов.

В комментариях пользователи соцсетей печально шутят, что хотя бы тепло в батареях есть, а рано или поздно и воду дадут. До новой аварии.