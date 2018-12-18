18 Дек. 21:51 2018-12-18T21:51:07+03:00

Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов в 31 миллион рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Производитель дизельных двигателей для подводных лодок не оплатил счета за электричество на 30 миллионов рублей

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Новый год уже близко, но с праздничным настроением его будут встречать не все. Так, крупнейший в стране производителей мощных дизельных установок петербургский завод «Звезда» может до конца декабря остаться без света из-за огромного долга за электричество.

- 28 декабря 2018 года «Петербургская сбытовая компания» будет вынуждено ввести ограничение режима потребления электроэнергии, если предприятие не погасит сумму в 31,5 миллион рублей, - сообщает пресс-служба «ПСК».

По словам энергетиков, в среднем за месяц «Звезда» жжет электричества на 16 миллионов рублей. При этом последняя оплата прошла в начале ноября 2018 года. А за сам ноябрь и почти прошедший декабрь денег еще не поступало.

Впрочем, на заводе о проблеме знают, и намерены не допустить блэкаута.

- На самой «Звезде» заявили, что разберутся с долгами до конца года, - пишет «Мойка 78».