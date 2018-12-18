2018-12-18T22:29:37+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете

Среди пострадавших - две ученицы четвертого класса
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: Пресс-служба ГСУ СК РоссииФото: Пресс-служба ГСУ СК России
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В понедельник 17 декабря в Челябинске задержали педофила, который через соцсети заманивал школьниц. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30-летнего подозреваемого доставили в Северную столицу.

По версии следствия, мужчина с октября по ноябрь этого года совершил действия сексуального характера в отношении двух учениц четвертого класса. И все это - в "Интернете".

Сейчас решается вопрос об аресте челябинского интернет-педофила и предъявлении ему обвинения. Тем временем расследование уголовного дела продолжается.

К слову, это далеко не первое подобное преступление, при котором через соцсети развращают несовершеннолетних девочек и мальчиков и шантажируют их голыми снимками.

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