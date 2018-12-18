В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина

18 Дек. 23:01 2018-12-18T23:01:58+03:00

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Двоих колумбийцев обвиняют в Санкт-Петербурге по делу о контабанде наркотиков. Следователи считают, что гости Северной столицы с 1 декабря 2015 года по 13 февраля 2018 года ввезли в город два килограмма кокаина. Помогали в этом колумбийцам одна петербурженка и еще несколько человек, личность которых пока не установили.

Подозреваемые пошли на сделку со следствием и пообещали содействовать в расследовании преступления, а также дать показания против своих подельников, которых правоохранители до сих пор ищут.

- Уголовные дела с обвинительным заключением направлены в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

К слову,максимальное наказание, которое грозит преступникам - пожизненное лишение свободы.