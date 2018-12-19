Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица

19 Дек. 07:44 2018-12-19T07:44:56+03:00

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Проснувшись сегодня утром, жители Петербурга увидели, что за ночь снег покрыл все дороги, крыши домов, машины. Автомобилисты достали щетки и стали очищать и разогревать свои транспортные средства для того, чтобы отправиться на работу. В среду, 19 декабря, на улице продолжает держаться небольшой мороз.

- В среду температура воздуха в течение суток будет держаться на уровне 5-7 градусов мороза. При этом вполне возможно, что днем снова выпадет небольшой снег, под которым прячется гололедица, - говорится на официальном сайте гидрометцентра Петербурга.

Солнца синоптики снова не обещают. Что ж, это вполне привычно для жителей Северной столицы. А вот в четверг и пятницу вполне возможно, что лучи теплой звезды все же выглянут ненадолго. Ожидается переменная облачность, но при этом температура воздуха понизится. В четверг, 20 декабря будет до минус 9 градусов, а в пятницу еще сильнее похолодает до 10-12 градусов мороза.