Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка

19 Дек. 08:03 2018-12-19T08:03:52+03:00

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Жителям Ленинградской области и небольших городов Петербурга со стороны Московского шоссе этим утром, 19 декабря, придется, видимо, постоять в пробках. На Курьерском проезде рядом с Шушарами произошло серьезное ДТП с участием «Газели» и фуры.

- Авария прямо передо мной произошла. Фура решила развернуться от правой обочины на светофоре и начала движение, не дождавшись зеленого света. А «Газель» ехала в сторону области уже на красный. Там на светофоре есть промежуток в цикле, когда во всех направлениях горит красный секунд пять, - рассказал в социальной сети свидетель аварии.

Удар оказался сильным. На видео, опубликованном в интернете, видно, как у «Газели» выбито лобовое стекло, а кабина полностью смята. Водитель остался жив. Однако после ДТП к нему на помощь поспешили другие участники движения. Им пришлось выламывать дверь и вытаскивать мужчину из машины, так как ему зажало ноги и было разбито лицо.

Сейчас на месте аварии образовался затор, так как спешащим по делам в Петербург автомобилистам приходится объезжать аварию по одной только свободной полосе. Совсем скоро, когда поток увеличится, на этом месте явно будет пробка.