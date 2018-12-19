Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе

19 Дек. 08:43 2018-12-19T08:43:11+03:00

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Дорогие автомобили, увы, достаточно часто привлекают внимание угонщиков. Поэтому не редко можно увидеть в новостных сводках о том, что где-то пропала машина за несколько миллионов рублей. Так и вчера, 18 декабря, очередной житель Петербурга лишился своего «железного коня».

- Во вторник, 18 декабря, в полицию Петродворцового района Петербурга обратился 39-летний мужчина, который заявил, что у него угнали автомобиль. По его словам, внедорожник «Ягуар Ф Пейс» он оставил припаркованным вдоль проезжей части по Парковой улице в Петергофе, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Петербурга.

Мужчина, который остался без транспортного средства, оценил ущерб в 3,7 миллиона рублей. Сотрудники правопорядка уже взялись за расследование пропажи и возбудили уголовное дело по статье «Кража», за которую угонщикам светит до 10 лет тюрьмы.