Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге

19 Дек. 09:24 2018-12-19T09:24:12+03:00

Троллейбус и фура зажали легковой автомобиль на перекрестке в Петербурге. Образовалась пробка Фото: Сергей ГАПОН

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Транспортный коллапс образовался в Красносельском районе Петербурга с утра в самый час-пик, когда горожане торопятся на работу, учебу и по другим важным делам. Перекресток улиц Маршала Захарова и Маршала Жукова оказался заблокирован из-за массовой аварии.

- На перекрестке двух улиц между троллейбусом и фурой зажало легковой автомобиль, - сообщают в социальных сетях очевидцы.

Сама авария на перекрестке не серьезная, никто не пострадал. Получилось так, что транспортные средства не поделили дорогу, пытаясь проехать как можно быстрее через светофор. Однако последствия такого столкновения оказались критичными для жителей Красносельского района.

Помимо того, что ДТП остановило движение троллейбусов, так еще на перекрестке не развернуться. Также повернуть оттуда в сторону Ленинского проспекта тоже не представляет возможности.