На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма

19 Дек. 09:49 2018-12-19T09:49:39+03:00

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Яркие краски, музыка и улыбки – что еще нужно в новогодние каникулы. В Петербурге 4 и 5 января пройдет незабываемый красочный Фестиваль цветного дыма, который превратит небо над городом в волшебную сказку.

- Новогодние каникулы – время сказки, красоты и развлечений, которое ждут и дети, и взрослые. Именно первые январские дни хочется сделать особенно запоминающимися, насладиться атмосферой волшебства, запечатлеть все на фотографиях, которые потом будут согревать нас в течение зимы, - сообщают организаторы мероприятия арт-проект «Вместе Зажигаем».

Фестиваль пройдет в парке имени Бабушкина на проспекте Обуховской обороны. Мероприятие начнется в три часа дня, стоимость входного билета – 100 рублей.

Гостей красочного праздника ждут конкурсы, выступления различных творческих коллективов, а также гастрономическая площадка с горячими напитками, которые не дадут замерзнуть. Ярким заключением станет красочный флешмоб. Все участники встанут в круг и из дымовых шашек раскрасят небо над городом в самые различные цвета. Такое начало года точно обещает, что 2019 год будет ярким.