2018-12-19T10:28:07+03:00
Дом. Семья

«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину

По Невскому проспекту проехал автомобиль спасателей, украшенный гирляндами [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машинуВ Петербурге заметили новогоднюю пожарную машинуФото: СОЦСЕТИ
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Новогоднее настроение уже начинает охватывать всех. Не только улицы Петербурга пестрят яркими огнями, праздничными елками с игрушками и снежинками. Жители города заметили на Невском проспекте проезжающую пожарную машину, обвешанную гирляндами.

- Праздник будет огонь. Пожарные зажигают, - стали шутить пользователи социальных сетей, рассматривая фотографии.

По Невскому проспекту проехал пожарный автомобиль увешанный гирляндами Фото: СОЦСЕТИ

По Невскому проспекту проехал пожарный автомобиль увешанный гирляндамиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые отметили, что пожарный экипаж с огоньками напоминает им рекламу кока-колы, в которой яркие грузовые машины строем везли новогоднее настроение. Жители города весело встретили такой автомобиль и посчитали, что украшения вполне уместны, так как в отличие от большинства людей, спасателям придется отмечать Новый год не с семьей, а на дежурстве.

- Хочется пожелать пожарным, чтобы дежурство так и оставалось дежурством без происшествий, - написал один из участников обсуждения.

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