2018-12-19T12:56:44+03:00
Происшествия

Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге

Мальчику, который гонял по Ленобласти на «Ленд Крузере Прадо» оказалось всего 15 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Полицейские, применив табельное оружие, задержали нетрезвого водителя в ВыборгеПолицейские, применив табельное оружие, задержали нетрезвого водителя в ВыборгеФото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские утроили ночную погоню за джипом, который несся в Выборге Ленинградской области по улицам города. За рулем находился нетрезвый водитель, который отказался останавливаться на требования ДПС.

- Около полуночи 18 декабря в Выборге на пересечении Ленинградского проспекта и набережной 40 лет ВЛКСМ сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Ленд Крузер Прадо». Однако водитель проигнорировал требования, развернулся и врезался в полицейскую машину, после чего дался в бега, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Наряд ДПС устроил погоню за джипом, который проскочил перекресток улицы Пионерской и набережной 40 лет ВЛКСМ на красный сигнал светофора. Также он начал петлять по дороге, постоянно выезжая на встречную полосу и создавая опасность для других участников движения.

После этого инспектор дорожной полиции выстрелил один раз в воздух из табельного оружия. Видимо, этого водитель испугался и его удалось остановить возле одного из домов на улице Гагарина. Оказалось, что за рулем джипа сидел 15-летний школьник, при этом пьяный. Подростка отвели в отделение полиции для разбирательств.

В результате выстрела пострадавших нет, а вот служебный автомобиль полиции после столкновения с джипом получил серьезные повреждения.

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