2018-12-19T11:25:46+03:00
Общество

По ЖК «Маршал» получены положительные заключения

В дома уже подано тепло, запущены лифты
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Жилой комплекс комфорт-класса «Маршал». Фото компании Л1.Жилой комплекс комфорт-класса «Маршал». Фото компании Л1.
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Компания Л1 получила от АО «Петроэлектросбыт» акт о соответствии техническим условиям жилого комплекса «Маршал». Ранее было получено заключение о соответствии новостройки требованиям технического регламента, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарной безопасности.

В настоящее время в дома подано тепло, запущены лифты. Отделка мест общего пользования и благоустройство прилегающей территории и эксплуатируемой кровли паркинга завершена, на финальной стадии находятся и работы по внутренней отделке паркинга.

Жилой комплекс комфорт-класса «Маршал» находится на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского, в тихом и зеленом уголке Калининского района. Рядом с новостройкой действуют все необходимые для комфортной жизни социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, кафе, спортивные комплексы.

В августе 2018 года Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил ЖК «Маршал» адрес: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.117, стр.1.

Широкий выбор квартир: от студий до трехкомнатных. В том числе квартиры со свободной планировкой, среди которых 44-метровые студии с 2-3 окнами. Приобретая 3-х комнатную квартиру, покупатель получает машиноместо в подарок.

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