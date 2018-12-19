В Петербурге сняли с рейсов двадцать маршруток после проверок

19 Дек. 11:48 2018-12-19T11:48:17+03:00

Двадцать маршрутных такси сняты с рейса в ходе рейда на соблюдение правил перевозки пассажиров Фото: Олег ЗОЛОТО

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Сотрудники полиции провели рейд в Петродворцовом райне и проверили маршрутные такси на соблюдение правил перевозки пассажиров. После этого двадцать автомобилей были не допущены до рейсов, так как оказались потенциально опасными.

- Группа специалистов проверила 60 маршруток двух коммерческих компаний. Оказалось, что каждый третий автомобиль оказался с нарушениями, которые недозволительны при перевозке людей, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Треть проверенных автомобилей имели технические неисправности, которые впоследствии могли бы стать причиной для серьезных аварий. Разумеется, такие машины просто недозволительно выпускать в рейсы. За это ответят шесть сотрудников фирм, которые занимаются перевозками. Полицейские уже составили административные акты.