Незадачливый налетчик дважды пытался ограбить турфирмы в Петербурге

19 Дек. 12:17 2018-12-19T12:17:12+03:00

Разбойнику сказали, что денег нет, и он ушел

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Некий мужчина хотел поживиться, ограбив две туристические фирмы в Петербурге, однако его разбойные нападения не дали никаких плодов. Узнав, что денег в кассе нет, опечаленный гражданин с поникшей головой ушел ни с чем.

- Во вторник, 18 декабря, в полицию Выборгского района обратились сотрудницы двух турфирм и рассказали, что их салоны пытались ограбить, - сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу.

Сначала налетчик зашел в офис на проспекте Луначарского и стал угрожать персоналу турфирмы пистолетом, требуя деньги. Однако сотрудница сообщила, что денег нет, поэтому мужчина расстроенный ушел из помещения.

Позже он предпринял вторую попытку в турфирме на улице Шостаковича. Удивительно, но и во втором офисе налетчик получил тот же ответ. Не сумев осуществить грабеж, мужчине пришлось скрыться. Теперь незадачливого налетчика разыскивает полиция.