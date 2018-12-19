Почти 500 домов в Невском районе Петербурга остались без тепла

19 Дек. 12:33 2018-12-19T12:33:59+03:00

Почти 500 домов в Невском районе Петербурга будут отапливаться по резервной схеме Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Невском районе Петербурга больше суток будут ремонтировать трубопровод. На это время почти 500 домов останутся без полноценного отопления. Местным жителям придется на всякий случай запастись пледами и электрическими обогревателями, чтобы не замерзнуть в эти морозные декабрьские дни.

- Во время плановой проверки 18 декабря возле дома 2/1 по проспекту Большевиков было обнаружено парение. Оказалось, что на подающем трубопроводе диаметром 1000 мм появился дефект, который срочно надо отремонтировать, чтобы предотвратить более серьезные последствия, - сообщила пресс-служба «Теплосети Петербурга».

Ремонтные работы будут проводиться с трех часов ночи 19 декабря до девяти утра 20 декабря. В это время в 485 домах теплоснабжение будет обеспечиваться по резервной схеме. При этом горячая вода из кранов не пропадет.

«Теплосеть» предупреждает, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не надо приближаться к этому участку и подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Надо немедленно покинуть место происшествия и вызвать специалистов.