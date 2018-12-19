2018-12-20T13:22:02+03:00
Спорт

«Зенит» планирует укрепить команду тремя новыми футболистами

ФК Петербурга определился с трансферными планами
Лилия КОЗЛОВА
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ФК «Зенит» планирует укрепить команду тремя новыми игрокамиФК «Зенит» планирует укрепить команду тремя новыми игрокамиФото: Артем КИЛЬКИН
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Как «Зенит» будет усиливаться этой зимой. И почему Кокорина нужно отпустить из СИЗО?

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На данный момент петербургский футбольный клуб «Зенит» находится в отпуске, который продлится до середины января. Однако его руководство уже сейчас продумывает, с каким составом в новом году начнет выступать команда. Вместе с тренерским штабом были продуманы трансферные планы.

- Планируется, что команду должны укрепить три футболиста: два игрока усилят фланги обороны, а еще один – усилить атакующую линию. При этом покупка центрального защитника временно не рассматривается, однако это станет необходимым, если кто-то из игроков на этой позиции покинет клуб, - сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник близкий к «Зениту».

Стоит отметить, что у футболистов Бранислава Ивановича и Луиша Нету после окончания сезона заканчиваются и контракты. И если по этим игрокам поступит хорошее предложение, то «Зенит» может согласиться на их продажу. Кроме того, если полузащитник Леандро Паредеса решит уйти из ФК, клуб займется поиском замены аргентинцу.

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