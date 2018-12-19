2018-12-19T13:15:46+03:00
Общество

Жилищная инспекция назвала лучшие районы Петербурга

ГЖИ провела расчет «рейтинга» основываясь на обращения граждан и количество административных нарушений
Лилия КОЗЛОВА
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Жилищная инспекция составила рейтинг районов Петербурга за ноябрьЖилищная инспекция составила рейтинг районов Петербурга за ноябрьФото: Артем КИЛЬКИН
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Государственная жилищная инспекция Петербурга провела анализ обращений граждан за ноябрь, а также составила рейтинг районов. Оказалось, что лучшими в прошлом месяце оказались Калининский, Приморский, Выборгский и Красносельский.

- В ноябре в инспекцию поступило 3657 обращений от жителей города. Почти тысяча из них по вопросу завышения кварплаты, 585 - неудовлетворительного санитарного содержания МКД и территорий, некачественные коммунальные услуги – 585, - сообщила пресс-служба ГЖИ Петербурга.

Кроме того, 529 жалоб было о нарушении правил управления многоквартирными домами, 489 о нарушении правил эксплуатации и ремонта инженерных сетей и оборудования, 297 о незаконной перепланировки и 223 жалобы на некачественный капитальный ремонт. Все данные результаты были собраны, также сопоставлены с количеством протоколов об административных правонарушениях. На этом основании инспекция и составила рейтинг лучших районов города.

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