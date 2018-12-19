Лазерное шоу на Дворцовой площади отменили

19 Дек. 13:37 2018-12-19T13:54:14+03:00

Мероприятие должно было проходить в Петербурге с 25 декабря по 7 января

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Ставшее уже почти традиционным лазерное шоу «Аэрофлота» пролетело мимо Петербурга. Жители города все еще ожидают, что оно пройдет с 25 декабря по 7 января на Дворцовой площади. Но нет, в этот раз, разноцветный огонечков и картинок не будет.

- В последнее время передается недостоверная информация о проведении лазерного шоу в Петербурге. Шоу не будет. Его перенесли совсем в другой регион, - сообщил начальник 2-го отдела Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Седов.

Отмечается, что в планах авиакомпании и не было проведения шоу в этом году. Решение об этом было принято еще в декабре 2017 года и никаких приглашений на мероприятие не рассылалось.

Так что петербуржцам нечего ожидать в этот раз. Напомним, что в прошлом году мероприятие проходило с 28 по 31 декабря. В качестве площадки для видеопроекции выступал фасад здания Главного штаба на Дворцовой площади, на котором разворачивалось мультимедийное представление. Все шоу проходило под знакомые всем россиянам праздничные песни.