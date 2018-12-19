2018-12-19T13:54:14+03:00
Общество

Лазерное шоу на Дворцовой площади отменили

Мероприятие должно было проходить в Петербурге с 25 декабря по 7 января
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Новогоднее лазерное шоу на Дворцовой площади отменилиНовогоднее лазерное шоу на Дворцовой площади отменилиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Ставшее уже почти традиционным лазерное шоу «Аэрофлота» пролетело мимо Петербурга. Жители города все еще ожидают, что оно пройдет с 25 декабря по 7 января на Дворцовой площади. Но нет, в этот раз, разноцветный огонечков и картинок не будет.

- В последнее время передается недостоверная информация о проведении лазерного шоу в Петербурге. Шоу не будет. Его перенесли совсем в другой регион, - сообщил начальник 2-го отдела Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Седов.

Отмечается, что в планах авиакомпании и не было проведения шоу в этом году. Решение об этом было принято еще в декабре 2017 года и никаких приглашений на мероприятие не рассылалось.

Так что петербуржцам нечего ожидать в этот раз. Напомним, что в прошлом году мероприятие проходило с 28 по 31 декабря. В качестве площадки для видеопроекции выступал фасад здания Главного штаба на Дворцовой площади, на котором разворачивалось мультимедийное представление. Все шоу проходило под знакомые всем россиянам праздничные песни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На перекрестке Королева и Сизова две иномарки снесли светофор
«Метрострой» назвал причины задержки открытия станций «Театральная» и «Горный институт»
Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу
Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо
Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге
Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»
Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге
Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского
Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге
Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге
Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга