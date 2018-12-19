Жители города в Ленобласти подозреваются в похищении человека
В городе Сясьстрой Волховского района Ленобласти расследуют дело о похищении человека. Правоохранители полагают, что данное преступление дело рук нескольких местных жителей, которые, по неизвестным причинам, решили «разобраться» с одним мужчиной.
- В ночь на 18 ноября трое человек стали угрожать пистолетом 29-летнему мужчине и силой усадили его в машину, а затем вывезли его к берегу реки Сясь. Там они избили похищенного и сбросили его в воду, - сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.
Благо, несчастный избитый не пошел ко дну, а смог выплыть и выбраться на берег. После этого он сразу же обратился в полицию, где и рассказал о произошедшем. По заявлению потерпевшего были задержаны трое жителей города Сясьстрой – 26, 34 и 36 лет. Оказалось, что все они уже когда-то вели «темные делишки» и привлекались к уголовной ответственности.
В настоящее время по делу проводятся проверки, обыски у подозреваемых и решается вопрос об избрания меры пресечения.