Жители города в Ленобласти подозреваются в похищении человека

19 Дек. 14:20 2018-12-19T14:20:00+03:00

Трое рецидивистов вывезли мужчину на берег реки, избили и бросили его в воду

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В городе Сясьстрой Волховского района Ленобласти расследуют дело о похищении человека. Правоохранители полагают, что данное преступление дело рук нескольких местных жителей, которые, по неизвестным причинам, решили «разобраться» с одним мужчиной.

- В ночь на 18 ноября трое человек стали угрожать пистолетом 29-летнему мужчине и силой усадили его в машину, а затем вывезли его к берегу реки Сясь. Там они избили похищенного и сбросили его в воду, - сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

Благо, несчастный избитый не пошел ко дну, а смог выплыть и выбраться на берег. После этого он сразу же обратился в полицию, где и рассказал о произошедшем. По заявлению потерпевшего были задержаны трое жителей города Сясьстрой – 26, 34 и 36 лет. Оказалось, что все они уже когда-то вели «темные делишки» и привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время по делу проводятся проверки, обыски у подозреваемых и решается вопрос об избрания меры пресечения.