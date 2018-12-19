2018-12-19T14:34:37+03:00
Происшествия

Двое парней похитили живого кролика из зоомагазина на «Пионерской»

Один из похитителей был в костюме сервиса доставки еды, поэтому судьба животного особенно обеспокоила продавцов [видео]
Петр КИБЕР
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Из зоомагазина на «Пионерской» украли кролика. Фото: vk.com/spb_todayИз зоомагазина на «Пионерской» украли кролика. Фото: vk.com/spb_today
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Хозяева зоомагазина, расположенного неподалеку от метро «Пионерская», что в Приморском районе Петербурга, разыскивают похитителей маленького кролика, которого вечером 17 декабря украли прямо из клетки в торговом зале.

- В магазин зашли два молодых человека и, пока девушка-продавец была занята, открыли клетку. Один из злодеев засунул кролика в рюкзак и вышел не заплатив, - сообщают обворованные торговцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из зоомагазина в Петербурге украли кролика.Один из похитителей - курьер службы доставки еды

Но нехороший поступок попал в объектив камеры видеонаблюдения, поэтому тайна пропажи кролика быстро была раскрыта. Впрочем, в полицию хозяева магазина пока обращаться не стали. Через соцсети они призвали похитителей вернуть животное добровольно. Цена пропажи невелика, да и портить жизнь молодым людям, которые могли поступить подобным образом по глупости, тоже не хочется.

Владельцы магазина просят этого товарища вернуть животное.

Владельцы магазина просят этого товарища вернуть животное.

Если в ближайшее время маленький персиковый кролик вновь окажется в своей клетке, то Новый год для всех начнется хорошо. А если нет, то оба юных злодея, уже испортившие себе карму, могут провести грядущие праздники в другой клетке, но уже большей по размеру.

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