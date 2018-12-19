2018-12-19T14:38:41+03:00
Происшествия

Петербуржца обвиняют в попытке продажи четырех плиток гашиша

Свою вину мужчина не признает
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец предстанет перед судом по обвинению в попытке продажи гашишаПетербуржец предстанет перед судом по обвинению в попытке продажи гашишаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге прокуратура утвердила обвинение местному жителю. Его обвиняют в попытке продажи крупной партии наркотиков. Однако завершить намеченный план он не успел, так как стражи правопорядка его арестовали, а гашиш изъяли.

- В октябре текущего года мужчина купил четыре плитки гашиша массой более 393 грамм. Наркотик он хранил у себя дома до момента задержания, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Вероятно, петербуржец собирался продавать наркотики не сразу большими объемами, а по несколько грамм по своим знакомым или другим «нуждающимся». Несмотря на то, что он был задержан, свою вину ни в чем признавать не стал. Впрочем, с этим уже разберется Невский районный суд города.

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