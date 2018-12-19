«Делимобиль» снес будку охраны у «Газпром Арены»

19 Дек. 14:48 2018-12-19T14:48:48+03:00

Водитель на «Делимобиле» снес будку охраны у «Газпром Арены» и сбежал. Фото: vk.com/spb_today

Разбитую машину водитель просто бросил, а сам сбежал с места ДТП

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Очередная неприятная история произошла с прокатными машинами. Ночью на Крестовском острове веселая компания на «Делимобиле» едва не снесла полностью будку охраны «Газпром Арена».

- Припарковались у стадиона на Крестовском, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительной информации, авария произошла еще ночью. Компания подростков каталась по пустынным дорогам вокруг стадиона. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машина врезалась в административные постройки.

Сами хулиганы с места ДТП сбежали, бросив разбитую прокатную иномарку. Сейчас пострадавшие стороны оценивают свой ущерб и пытаются установить, кто арендовал автомобиль. Впрочем, сделать это может быть непросто, ведь «левые» аккаунты, по которым можно получить доступ и сесть за руль каршеринговой машины, недорого продаются в интернете.