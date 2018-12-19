2018-12-19T14:53:27+03:00
Общество

Река Славянка стала синей и пахнет порошком

Местные жители регулярно жалуются на необычный цвет водоема в Пушкинском районе
Лилия КОЗЛОВА
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Река Славянка окрасилась в синий цветРека Славянка окрасилась в синий цветФото: СОЦСЕТИ
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Реку Славянку решили «постирать» считают жители Пушкинского района Петербурга. Причиной тому необычный запах, напоминающий стиральный порошок, исходящий от водоема. При этом сама вода стала синего цвета.

- Местные последнюю неделю жалуются о необычном цвете реки в районе Детскосельского поселка и ее левого притока - Тярлевского ручья рядом с улицей Архитектора Данини. А что загрязняет реку – неизвестно, - сообщается в паблике «Гражданин Пушкин».

Обеспокоенные жители уже обратились в Росприроднадзор, комитет по природопользованию и природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку, сделать отбор воды и выяснить, причину загрязнения реки.

Стоит отметить, несмотря на то, что на улице минусовая температура, на фотографиях посиневшая река так и не покрылась льдом. Вполне вероятно, что химикаты находящиеся в воде, не позволяют ей замерзнуть. Кроме того, свидетели рассказывают, что ручей Тярлевский даже пенится на одном из участков.

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