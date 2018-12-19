2018-12-19T15:22:05+03:00
Общество

В поселке имени Тельмана появилось граффити с Юрием Никулиным

Известный актер нарисован в образе военного журналиста из кинофильма «Двадцать дней без войны»
Петр КИБЕР
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В Ленобласти появилось граффити с Никулиным. Фото: "Вечерний Металлострой"/ vk.com/vechmetВ Ленобласти появилось граффити с Никулиным. Фото: "Вечерний Металлострой"/ vk.com/vechmet
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В январе 2019 года в Петербурге и Ленинградской области будут отмечать 75-летнюю годовщину полного снятия блокады. К этой памятной дате готовятся и масштабные мероприятия, такие как парад на Дворцовой площади, и небольшие художественные акции. Так, 18 декабря, в поселке имени Тельмана появилось большое граффити с портретом Юрия Никулина в военной форме.

- И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках, - гласит цитата авторства самого артиста, написанная рядом с портретом, - сообщает паблик «ВКонтакте» Вечерний Металлострой».

На рисунке Юрий Никулин запечатлен в образе военного журналиста Лопатина из кинофильма «Двадцать дней без войны». Надо сказать, что дата и место появления граффити были выбраны не случайно. 18 декабря был день рождения великого артиста, а под Ленинградом, в годы советско -финской и Великой Отечественной войн он служил.

Никулин был призван в армию в ноябре 1939 года и сразу попал в расположение 115-го зенитно-артиллерийского полка, который стоял под Сестрорецком. Там шли бои с финскими войсками. А через два с небольшим года Юрий Владимирович вновь оказался под Ленинградом. Во время ВОВ он служил в 71-м и 72-м отдельных дивизионах, которые стояли под Колпино и Красным Бором.

Стоит сказать, что кроме медалей «За отвагу» и «За победу над Германией» Никулин был награжден и медалью «За оборону Ленинграда».

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