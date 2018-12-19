2018-12-19T15:47:26+03:00
Общество

Бывший начальник МВД и полковник полиции осуждены в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов обвиняются в мошенничестве в крупном размере
Лилия КОЗЛОВА
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Бывший высокопоставленный сотрудник МВД отправится в тюрьму Фото: архив "КП"Бывший высокопоставленный сотрудник МВД отправится в тюрьму Фото: архив "КП"
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Петербургский суд вынес приговор в отношении Юрия Тимченко, бывшего начальника 17 отдела РУСБ ГУСБ МВД РФ и полковника полиции Сергея Зиновенко. Мужчины признаны виновными в мошенничестве и посредничестве при взятке.

- С ноября по декабрь 2016 года Тимченко через Зиновенко получил 4 миллиона рублей от представителя организации «Деловые линии» за предоставление служебной информации о ходе расследования уголовного дела о неуплате компанией налогов на сумму почти в 2 миллиарда рублей, - сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Также до конца ноября того же года он решил украсть 100 миллионов рублей, которые принадлежали представителю данной фирмы. Для этого он использовал Зиновенко и Марченкова, которые должны были ввести коммерсанта в заблуждение относительно наличия возможности способствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению указанного уголовного дела.

Вечером 8 декабря 2016 года в подземном паркинге ТЦ «Галерея» Марченков и Зиновенко встретились с представителем «Деловых линий», который передал им 50 миллионов рублей. Однако деньги оказались муляжом, а соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ.

Ранее Марченков, который пошел на сотрудничество со следователями, получил 5 лет условного срока. Тимченко же отправится в тюрьму на 5 лет и должен заплатить штраф – 400 тысяч рублей. Его соучастник Зиновенко будет отбывать условное наказание сроком на 4 года.

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