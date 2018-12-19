Первый пошел: через два дня после запуска, в ДТП попала машина Яндекс.Драйва
Только в понедельник, 17 декабря было торжественно объявлено о начале работы нового каршерингового сервиса Яндекс.Драйв, а уже через два дня первая прокатная машина попала в аварию.
- Счет открыт на проспекте Юрия Гагарина перед Благодатной, - шутят жители Северной столицы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В комментариях пользователи соцсетей пишут, что не удивлены таким результатам. Учитывая стремительный рост числа аварий с прокатными машинами в Петербурге, появление еще 750 каршеринговых иномарок на улицах города должно было привести к росту ДТП с ними.
- На дорогах сторонюсь каршеринга как и любой адекватный водитель, - пишет Виктор Васильев.
Впрочем, основная проблема заключается в том, что за руль прокатных машин может сесть кто угодно. Купив в интернете «левый» аккаунт, получить доступ к авто в состоянии и подростки, не имеющие прав. Так, в ночь на 19 декабря, компания несовершеннолетних на «Делимобиле» протаранила будку охраны «Газпром Арены».