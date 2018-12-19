Первый пошел: через два дня после запуска, в ДТП попала машина Яндекс.Драйва

19 Дек. 16:05 2018-12-19T16:05:29+03:00

Через два дня после запуска сервиса, в ДТП попала машина Яндекс.Драйва Фото: vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Только в понедельник, 17 декабря было торжественно объявлено о начале работы нового каршерингового сервиса Яндекс.Драйв, а уже через два дня первая прокатная машина попала в аварию.

- Счет открыт на проспекте Юрия Гагарина перед Благодатной, - шутят жители Северной столицы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей пишут, что не удивлены таким результатам. Учитывая стремительный рост числа аварий с прокатными машинами в Петербурге, появление еще 750 каршеринговых иномарок на улицах города должно было привести к росту ДТП с ними.

- На дорогах сторонюсь каршеринга как и любой адекватный водитель, - пишет Виктор Васильев.

Впрочем, основная проблема заключается в том, что за руль прокатных машин может сесть кто угодно. Купив в интернете «левый» аккаунт, получить доступ к авто в состоянии и подростки, не имеющие прав. Так, в ночь на 19 декабря, компания несовершеннолетних на «Делимобиле» протаранила будку охраны «Газпром Арены».