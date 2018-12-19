2018-12-19T16:26:46+03:00
Общество

Полтавченко официально стал членом правления судостроительной корпорации

Документ о включении бывшего губернатора Петербурга в список совета директоров ОСК опубликован в интернете
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Полтавченко официально вошел в состав директоров ОСК.Полтавченко официально вошел в состав директоров ОСК.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который по предложению Владимира Путина должен был войти в состав директоров Объединенной судостроительной корпорации, лишь через два месяца после своего увольнения официально стал членом правления ОСК.

- Соответствующий документ опубликован на портале центра раскрытия корпоративной информации, - пишет телеграмм-канал «Невский городовой».

Напомним, что отставка Полтавченко состоялась в начале октября 2018 года и совпала по времени с визитом в город на Неве президента России. Врио губернатора был назначен Александр Беглов, который тут же взялся за работу, а сам Георгий Полтавченко, согласившись на новую должность, временно пропал из виду.

По этому поводу даже начались пересуды о возможном недовольстве в ОСК новым назначением бывшего петербургского градоначальника, однако 17 декабря место Полтавченко в совете директоров судостроительной корпорации была подтверждена документально.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Метрострой» назвал причины задержки открытия станций «Театральная» и «Горный институт»
Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу
Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо
Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге
Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»
Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге
Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского
Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге
Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге
Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга