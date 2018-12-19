Полтавченко официально стал членом правления судостроительной корпорации

19 Дек. 16:26 2018-12-19T16:26:46+03:00

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Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который по предложению Владимира Путина должен был войти в состав директоров Объединенной судостроительной корпорации, лишь через два месяца после своего увольнения официально стал членом правления ОСК.

- Соответствующий документ опубликован на портале центра раскрытия корпоративной информации, - пишет телеграмм-канал «Невский городовой».

Напомним, что отставка Полтавченко состоялась в начале октября 2018 года и совпала по времени с визитом в город на Неве президента России. Врио губернатора был назначен Александр Беглов, который тут же взялся за работу, а сам Георгий Полтавченко, согласившись на новую должность, временно пропал из виду.

По этому поводу даже начались пересуды о возможном недовольстве в ОСК новым назначением бывшего петербургского градоначальника, однако 17 декабря место Полтавченко в совете директоров судостроительной корпорации была подтверждена документально.