2018-12-19T16:44:32+03:00
Происшествия

На Краснопутиловской улице в Петербурге сгорела квартира

Пожарные справились с огнем за полчаса, никто в предновогоднем ЧП не пострадал
Петр КИБЕР
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На Краснопутиловской улице днем горела квартира. Фото: vk.com/spb_todayНа Краснопутиловской улице днем горела квартира. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезный пожар возник днем в среду в Московском районе Санкт-Петербурга. Около 14:00 в доме номер 80 по Краснопутиловской улице вспыхнула квартира, расположенная на последнем этаже пятиэтажного дома.

- В трехкомнатной квартире, выгорела комната площадью 9 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

По словам очевидцев пожара, пламя было сильным и вырывалось из окна. Впрочем, несмотря на пугающую картинку, никто из людей не пострадал. О том, что все живы, говорят и свидетели инцидента и сами спасатели.

- О раненых при пожаре сведений не поступало. К ликвидации огня привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Возгорание ликвидировано в 14:39, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Но в то же время в ведомстве предупреждают, что наступающее время праздников особенно опасно в плане пожаров из-за обилия пиротехники, а также нагрузок на электропроводку от включенных гирлянд и прочей техники.

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