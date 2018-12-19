Колоннаду Исаакиевского собора закроют в 2019 году

19 Дек. 17:14 2018-12-19T17:14:03+03:00

Колоннаду Исаакия закрюот для туристов на три месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Летом 2019 года один из самых популярных туристических объектов Петербурга – колоннада Исаакиевского собора станет недоступна для посещения. Из-за реставрационных работ насладиться видом исторического центра с высоты 43 метров будет нельзя около трех месяцев.

- Мы посмотрели, что настил на колоннаде не очень хороший. На пару месяцев точно придется закрыть. Может быть, на три, - приводит слова директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова ТАСС.

Кроме колоннады, в Исаакие будут реставрировать и Екатерининский придел собора. Он уже «оделся» в строительные леса и будет закрыт от глаз посетителей до января 2019 года. Также в ремонте нуждается и северо-западный угол здания.

Напомним, что Исаакиевский собор является одним из самых посещаемых туристических объектов Петербурга. Ежегодно его осматривают более трех с половиной миллионов туристов.