2018-12-19T17:23:31+03:00
Спорт

Шарапова, Касаткина, Квитова: Стал известен состав St. Petersburg Ladies Trophy 2019

Соревнования пройдут в Северной столице с 28 января по 3 февраля
Степан СТЕПАНОВ
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Директор турнира Наталия Камельзон уже назвала официальный состав St. Petersburg Ladies Trophy 2019 очень конкурентным. Фото: formulatx.comДиректор турнира Наталия Камельзон уже назвала официальный состав St. Petersburg Ladies Trophy 2019 очень конкурентным. Фото: formulatx.com
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В конца февраля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет престижный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Его участниками станут лучшие ракетки мира, и нам будет, за кого болеть! Директор турнира Наталия Камельзон уже назвала официальный состав St. Petersburg Ladies Trophy 2019 очень конкурентным. На St. Petersburg Ladies Trophy 2019 выступят: экс-первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова, чемпионка «Ролан Гаррос-2017» Елена Остапенко, победительница Итогового чемпионата WTA 2016 года Доминика Цибулкова, десятая ракетка мира Дарья Касаткина и занимающая седьмую позицию в мировой табели о рангах, двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова.

- По сути, в основной сетке турнира нет тех, кого мы называем «темными лошадками»: практически каждая участница – игрок с именем, имеющая в своем послужном списке громкие титулы и впечатляющие достижения, - отметила Камельзон. - Проходных матчей у нас не будет по определению!

Среди других участниц, заявленных в основной сетке St. Petersburg Ladies Trophy 2019, также есть бывший игрок мировой десятки Карла Суарес-Наварро, экс-11-я ракетка мира, победительница шести турниров WTA в одиночном разряде Ализе Корне, чемпионка и финалистка St. Petersburg Ladies Trophy 2017 Кристина Младенович и Юлия Путинцева, восходящая звезда WTA-Тура белоруска Арина Соболенко.

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