Компаниям запретят использовать имя Петербурга в названии без разрешения
Парламентарии Северной столицы решили защитить имя города от использования в коммерческих целях и приняли законопроект, который запрещает использовать словосочетание «Санкт-Петербург» и его варианты в названиях фирм без специального разрешения.
- Компании смогут использовать название города, только с согласия Законодательного собрания и по представлению губернатора, - приводит текст пояснительной записки к документу «Мойка 78».
По мысли авторов законопроекта, которыми стали депутаты Анастасия Мельникова (известная по сериалу «Улицы разбитых фонарей») и Денис Четырбок, у людей есть особое доверие к тем организациям, в названии которых есть имя Петербурга. Оно создает иллюзию причастности к власти, что может быть использовано в не самых лучших целях.
Но фирмам, зарегистрированным до принятия закона, беспокоиться не стоит. Эта мера коснется лишь новых компаний. Впрочем, документ еще должен утвердить глава города.