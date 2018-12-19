Компаниям запретят использовать имя Петербурга в названии без разрешения

19 Дек. 17:37 2018-12-19T17:37:26+03:00

Фирмам запретят использовать имя Петербурга в названии без разрешения. Фото: Тимур ХАНОВ

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Парламентарии Северной столицы решили защитить имя города от использования в коммерческих целях и приняли законопроект, который запрещает использовать словосочетание «Санкт-Петербург» и его варианты в названиях фирм без специального разрешения.

- Компании смогут использовать название города, только с согласия Законодательного собрания и по представлению губернатора, - приводит текст пояснительной записки к документу «Мойка 78».

По мысли авторов законопроекта, которыми стали депутаты Анастасия Мельникова (известная по сериалу «Улицы разбитых фонарей») и Денис Четырбок, у людей есть особое доверие к тем организациям, в названии которых есть имя Петербурга. Оно создает иллюзию причастности к власти, что может быть использовано в не самых лучших целях.

Но фирмам, зарегистрированным до принятия закона, беспокоиться не стоит. Эта мера коснется лишь новых компаний. Впрочем, документ еще должен утвердить глава города.