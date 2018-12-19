2018-12-19T18:15:00+03:00
Общество

Петербург будет оцифровываться: Беглов посетил выставку «Умный город»

Интеллектуальные технологии получат приоритет при развитии Северной столицы
Петр КИБЕР
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Беглов сходил на выставку «Умный город». Фото: Пресс-служба губернатора СПбБеглов сходил на выставку «Умный город». Фото: Пресс-служба губернатора СПб
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«Умный квартал, умный двор и умный дом» - новые инновационные проекты, которыми заинтересовался глава Северной столицы на выставке «Умный город», которая проходит в петербургском музее связи имени Попова.

- Александр Беглов уверен, что внедрение интеллектуальных систем управления городским хозяйством позволит жителям дистанционно видеть то, как убирают двор, во сколько вернулся из школы ребенок, кто заходил в парадную, - сообщает пресс-служба Смольного.

Сами «умные» системы на выставке презентовала компания «Ростелеком», которая предложила сразу несколько проектов для реализации в Петербурге. В их числе и новые остановки общественного транспорта, в которые будут вмонтированы информационные стойки с поддержкой 7-8 иностранных языков.

Это должно очень понравиться иностранным туристам, число которых в Петербурге постоянно увеличивается. По итогам 2018 года их число составит 8,5 миллионов.

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