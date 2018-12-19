2018-12-19T18:30:11+03:00
Происшествия

После прорыва трубы на Солдата Корзуна в больнице с ожогами оказались двое петербуржцев

Еще один человек после оказания помощи предпочел лечиться дома
Петр КИБЕР
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Два человека попали в больницу из-за ожогов на улице Солдата Корзуна.Два человека попали в больницу из-за ожогов на улице Солдата Корзуна.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Серьезный прорыв трубы, который произошел в Кировском районе Петербурга 18 декабря, стал причиной госпитализации двух человек. Все они обожгли ноги в море кипятка, которое появилось на пересечении улиц Солдата Корзуна и Стойкости.

- Какой-то кошмар на Корзуна в районе дома 40. Там вообще ноль видимости, - писали в соцсетях автомобилисты, «на ощупь» пробиравшиеся сквозь клубы пара.

Уже позднее стало известно, что дыра образовалась в трубе диаметром 250 миллиметров. Приехавшие ремонтные бригады перекрыли подачу горячей воды и организовали теплоснабжение 19 домов, которые оказались в зоне аварии, по резервной схеме.

Но за это время трое прохожих успели промочить ноги в кипятке. Двоих с ожогами госпитализировали в военно-медицинскую академию, а еще один человек, после оказания первой помощи, отправился залечивать раны домой. Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное.

Сама авария была ликвидирована лишь к утру 19 декабря.

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