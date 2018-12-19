2018-12-19T18:54:37+03:00
Звезды

В «Царское село» вернулся утраченный в войну альбом гравюр из собрания императорской библиотеки

Реликвию выкупили у частного коллекционера в Испании
Петр КИБЕР
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В «Царское село» вернулся альбом гравюр, который в войну вывезли фашисты. Фото: ГМЗ "Царское село"В «Царское село» вернулся альбом гравюр, который в войну вывезли фашисты. Фото: ГМЗ "Царское село"
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Счастливым возвращением домой закончилось более чем 70-летнее «странствование» альбома гравюр итальянского художника Франческо Бартолоцци, который в 1941 году пропал из музея-заповедника «Царское село».

- Альбом синего сафьяна с золотым тиснением из собрания императорской библиотеки Александровского дворца входил в музейную коллекцию, но был утрачен в годы войны, - сообщает пресс-служба музея.

Вероятнее всего, реликвию вывезли немцы, занявшие Пушкин в 1941 году. От их рук пострадали и другие музеи. Гатчинский дворец, например, до конца не восстановлен и через 73 года после окончания войны.

Но если многие ценные экспонаты так и не вернулись в Россию, то в истории с альбомом «Царскому селу» повезло. На одном из антикварных рынков Мадрида его нашел сотрудник музея Прадо Мануэль Матилья. Он прочитал штамп «Царского села» на русском языке и помог выкупить гравюры.

А в церемонии передачи экспоната в музей принял участие генеральный консул Королевства Испании в Санкт-Петербурге Феликс Вальдес Валентин-Гамасо. После реставрации альбом будет возвращен в экспозицию.

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