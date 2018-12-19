В Петербурге за вечер среды сбили троих пешеходов

19 Дек. 19:34 2018-12-19T19:34:22+03:00

В Петербурге за два часа сбили троих пешеходов. Фото: vk.com/spb_today

Все живы, но получили серьезные травмы и уехали на скорой помощи в больницы города

Изменить размер текста: A A

Среда, 19 декабря, была отмечена в Петербурге большим количеством ДТП. В том числе с участием пешеходов. Только за один вечер под колеса машин попали три человека.

- На Большом проспекте Петроградской стороны сбили человека. Похоже, что в состоянии сильного опьянения, - написали очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Молодой мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и в итоге оказался на заснеженном асфальте. С места происшествия его увезла машина скорой помощи.

Еще один случай произошел на улице Зайцева. Там еще одного нетрезвого мужчину сбил «Ниссан». По словам очевидцев, человек жив, но серьезно пострадал.

А самыми серьезными последствиями завершилась авария на гражданском проспекте. У дома номер 110 под колеса авто попала девушка. Сюда на вызов приехала не простая скорая, а машина реанимации, которая потом долго стояла на месте.