Флешмоб, посвященный выбору имени для Пулково, проведут в Парке Победы

19 Дек. 20:06 2018-12-20T12:01:10+03:00

На мероприятии будут агитировать за Александра Невского, Дмитрия Шостаковича и Федора Достоевского

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Всего три дня осталось до окончания второго тура проекта «Великие имена России», в рамках которого «безымянным» аэропортам страны дают приставки в честь тог или иного выдающегося исторического персонажа. В Петербурге по этому поводу устроят флеш-моб в Московском Парке Победы

- Участники мероприятия выстроятся в форме шлема Александра Невского, а также смогут бесплатно покататься на катке под музыку Шостаковича, - сообщают организаторы акции.

Там же, в Московском Парке Победы будет организовано голосование, где жители и гости города смогут отдать предпочтение одному из трех кандидатов.

А чуть раньше, в самом аэропорту Пулково, в поддержку Дмитрия Шостаковича выступил струнный квартет, сыгравший музыку великого композитора.

Напомним, что в первом туре в Петербурге победил Петр Великий, но его имя отдали Воронежу, так как там было подано большее процентное число голосов. А в Северной столице решили провести еще один этап отбора, в который вышли Федор Достоевский, Дмитрий Шостакович и Александр Невский. Последний пока лидирует в народном голосовании. Его итоги подведут 23 декабря.