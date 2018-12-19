2018-12-20T12:01:10+03:00
Общество

Флешмоб, посвященный выбору имени для Пулково, проведут в Парке Победы

На мероприятии будут агитировать за Александра Невского, Дмитрия Шостаковича и Федора Достоевского
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments8
В Петербурге проведут флешмоб в рамках проекта "Великие имена России". Фото: vk.com/velikieimenaВ Петербурге проведут флешмоб в рамках проекта "Великие имена России". Фото: vk.com/velikieimena
Изменить размер текста:

Всего три дня осталось до окончания второго тура проекта «Великие имена России», в рамках которого «безымянным» аэропортам страны дают приставки в честь тог или иного выдающегося исторического персонажа. В Петербурге по этому поводу устроят флеш-моб в Московском Парке Победы

- Участники мероприятия выстроятся в форме шлема Александра Невского, а также смогут бесплатно покататься на катке под музыку Шостаковича, - сообщают организаторы акции.

Там же, в Московском Парке Победы будет организовано голосование, где жители и гости города смогут отдать предпочтение одному из трех кандидатов.

А чуть раньше, в самом аэропорту Пулково, в поддержку Дмитрия Шостаковича выступил струнный квартет, сыгравший музыку великого композитора.

Напомним, что в первом туре в Петербурге победил Петр Великий, но его имя отдали Воронежу, так как там было подано большее процентное число голосов. А в Северной столице решили провести еще один этап отбора, в который вышли Федор Достоевский, Дмитрий Шостакович и Александр Невский. Последний пока лидирует в народном голосовании. Его итоги подведут 23 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Метрострой» назвал причины задержки открытия станций «Театральная» и «Горный институт»
Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу
Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо
Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге
Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»
Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге
Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского
Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге
Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге
Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга