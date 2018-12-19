2018-12-19T20:31:47+03:00
Происшествия

Участнику нападения на погибшего антифашиста Тимура Качараву дали 1,5 года колонии

Суд решил, что националист не виновен в смерти молодого человека
Петр КИБЕР
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Организатору нападения, в котором погиб антифашист Тимур Качарава, дали 1,5 года колонии.Организатору нападения, в котором погиб антифашист Тимур Качарава, дали 1,5 года колонии.Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня в Петербурге услышал свой приговор еще один участник нападения на антифашиста Тимура Качараву, убитого националистами в ноябре 2005 года. Дмитрию Зенину, который участвовал в нападении на молодого парня, вменялась статья «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные группой лиц».

- Согласно материалам дела, около 18 часов 30 минут 13 ноября 2005 года у дома 10 по Лиговскому проспекту в составе группы лиц обвиняемый напал на Качараву и еще одного антифашиста, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

От ударов ножом в шею, которые нанес другой националист – Александр Шабалин, осужденный еще в 2007 году, Тимур Качарава скончался. Сам же Зенин, по версии следствия, не знал о готовящемся убийстве, а удар ногой по голове, который он нанес парню, не был причиной смерти.

Суд решил, что у Зенина не было намерения убивать Качараву, хоть он разделял нацистские взгляды Шабалина и других участников группировки. Сам обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому дело слушалось в особом порядке. В итоге Зенина приговорили к 1,5 годам в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что погибшему Тимуру Качараве было всего 20 лет. А Зенин, которого считают одним из организаторов нападения, скрывался от следствия 11 лет и был задержан лишь в феврале 2018 года.

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