В Павловске по дороге бегал серый волк

19 Дек. 21:03 2018-12-19T21:03:33+03:00

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Казалось бы, что дикие животные должны держаться подальше от человека, но иногда цивилизация слишком быстро наступает на природу, а звери, в ответ, идут «в народ». И если к лисам, лосям и даже северным оленям петербуржцы привыкли, то увидеть на улице волка – дело крайне редкое. Но оно случилось.

- В Павловске из парка на дорогу выбежал серый волк, - пишет «Мегаполис».

Дикого зверя заметили автомобилисты, ехавшие вечером домой. Хищник, известный с детства по сказкам, тоже, очевидно не совсем понимал, куда ему дальше двигаться и растерянно стоял, смотря на поток машин.

Что со зверем случилось дальше – осталось неизвестным. Вряд ли он пошел бродить по Павловску, но если так, то жителям пригорода Петербурга лучше быть осторожными, ведь животное наверняка голодное, ищет еду и может представлять опасность для человека.