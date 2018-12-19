Беглов: Петербург будет зарабатывать не на нефти и газе, а на знаниях

19 Дек. 21:51 2018-12-19T21:51:31+03:00

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В Петербурге нет ни нефти, ни газа, ни других полезных ископаемых, поэтому зарабатывать город должен на знаниях и высокоинтеллектуальной продукции. Так считает Александр Беглов, посетивший форум «Дети – наше будущее».

- Ваши родители сегодня успешно зарабатывают своими знаниями, благодаря чему Петербург и процветает. Самая важная задача – обеспечить вас высокотехнологичными рабочими местами. Мы заинтересованы в том, чтобы вы были профессионалами, – приводит слова врио губернатора, сказанные участникам мероприятия, пресс-служба Смольного.

Первый открытый Форум прокуратуры Санкт-Петербурга, который стартовал сегодня, 19 декабря, в театрально-концертном комплексе «Карнавал» Дворца творчества юных, собрал самых талантливых школьников Северной столицы. Именно они, по мнению Беглова, должны стать локомотивом развития города на Неве в будущем.