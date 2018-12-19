В Петербурге арестовали педофила, который развращал школьниц в Интернете

19 Дек. 22:34 2018-12-19T22:34:25+03:00

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Житель Челябинска, который через Интернет развращал школьниц из Санкт-Петербурга, попался накануне по месту своей регистрации. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера" и доставили в Северную столицу.

А теперь пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщает, что педофилу уже предъявили обвинение и арестовали.

Напомним, мужчине 30 лет, его жертвы - две ученицы четвертого класса. По версии следствия, он общался с девочками в Сети в течение октября и ноября 2018 года.

- Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - говорят следователи.