Погода на 20 декабря в Петербурге: Легкий ветер и без осадков

СЕГОДНЯ 07:47 2018-12-20T07:47:32+03:00

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Всю эту неделю в Петербурге держится небольшой мороз, который вполне приятно переносится. Минусовые температуры не пугают, хотя не хватает солнца. В четверг, 20 декабря, погода будет как и предыдущие дни, а вот к выходным все несколько изменится.

- Ночью в некоторых районах выпал небольшой снег, днем, вероятнее, без осадков. Днем в четверг будет легкий юго-восточный ветер. Температура воздуха 8-10 градусов ниже нуля, ночью опустится до минус 12, - сообщается на официальном сайте гидрометцентра Петербурга.

В пятницу придется немного померзнуть, так как ночью, особенно в окрестностях ударит 16-градусный мороз, а днем будет 9-11 градусов ниже нуля. А вот к выходным уже чуть потеплеет: -5…-7 градусов по Цельсия.

Продержится ли такая погода до самого Нового Года, пока рано загадывать. В Петербурге слишком переменчивая погода. А пока, горожанам надо одеваться теплее и не забывать, что на дорогах гололед.