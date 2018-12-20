2018-12-20T10:04:02+03:00
Происшествия

Трубу с кипятком прорвало ночью на улице Замшина

Горячая вода вылилась на парковку под колеса автомобилей [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Калининском районе ночью прорвало трубу с кипяткомВ Калининском районе ночью прорвало трубу с кипяткомФото: СОЦСЕТИ
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Вновь по печальной традиции в Петербурге прорвало трубу с кипятком. Произошло это ночью во дворе дома 27/1 на улице Замшина в Калининском районе. Около часа ночи аварийная служба приступила к работе по починке.

- Заезжаю во двор, а тут такая дымовуха. Подумала, пожар. Оказалось, прорвало трубу. Отопление отключили. Провалилась машина под асфальт, только увезли на эвакуаторе, - пожаловалась местная жительница в социальной сети.

Очевидцы также опубликовали в сети видео с места аварии. На кадрах густой белый пар плотно окутывает дом и машины на парковке, под которыми пролилась горячая вода. Будет ли возмещен ущерб пострадавшим автовладельцам, не известно.

Трубу с кипятком прорвало на улице Замшина в Калининском районе.Горячая вода залила парковку с автомобилями

Пока что информации о том, как долго продлится ремонт трубы, не сообщалось. Жалоб на отключение отопления в домах в Калининском районе также не поступало.

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