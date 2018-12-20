2018-12-20T08:59:42+03:00
Происшествия

Пожар вспыхнул ночью в квартире в Невском районе Петербурга

Спасатели в течение часа тушили огонь в трехкомнатной квартире
Лилия КОЗЛОВА
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В ночь на 20 декабря в Невском районе Петербурга произошел пожарВ ночь на 20 декабря в Невском районе Петербурга произошел пожарФото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью в Петербурге загорелась трехкомнатная квартира в Невском районе. Звонок на телефон экстренной службы поступил около 1:55. Пожарным потребовался час, чтобы усмирить пламя.

- Почти в два часа ночи загорелась квартира в доме 10/1 на проспекте Солидарности. На место выехала бригада спасателей в составе 12 пожарных и трех единиц техники. Огонь в жилой квартире успел распространиться на 12 квадратных метров, - сообщают «Невские Новости» со ссылкой на МЧС Петербурга.

Спустя час спасательная операция была завершена, огонь ликвидирован. Сведения о пострадавших сейчас уточняются. Специалисты же установят, что стало причиной возгорания.

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