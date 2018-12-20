Пожар вспыхнул ночью в квартире в Невском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-20T08:59:42+03:00

В ночь на 20 декабря в Невском районе Петербурга произошел пожар Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Ночью в Петербурге загорелась трехкомнатная квартира в Невском районе. Звонок на телефон экстренной службы поступил около 1:55. Пожарным потребовался час, чтобы усмирить пламя.

- Почти в два часа ночи загорелась квартира в доме 10/1 на проспекте Солидарности. На место выехала бригада спасателей в составе 12 пожарных и трех единиц техники. Огонь в жилой квартире успел распространиться на 12 квадратных метров, - сообщают «Невские Новости» со ссылкой на МЧС Петербурга.

Спустя час спасательная операция была завершена, огонь ликвидирован. Сведения о пострадавших сейчас уточняются. Специалисты же установят, что стало причиной возгорания.