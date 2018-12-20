В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-20T09:55:25+03:00

Несколько улиц в центре города будут закрыты для транспорта

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В эту субботу, 22 декабря, несколько тысяч спортивных Дедов Морозов устроят предновогодний забег в центре Петербурга. В связи с этим некоторые улицы в городе будут перекрыты.

- С 17:30 и до 20:00 вечером в субботу будет полностью прекращено движение для автомобилей и общественного транспорта на Миллионной улице от Дворцовой площади до Аптекарского переулка, сам переулок, набережная реки Мойки от Аптекарского до Дворцовой и Певческий проезд, - сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Кроме того, с двенадцати часов ночи 21 декабря до 17:30 на тех же улицах запрещено парковаться.

В Петербурге пройдет уже третий Международный забег Дедов Морозов. В этот раз новогоднее настроение побегут дарить горожанам пять тысяч волшебников. Принять участие в ярком флешмобе могут все желающие от мала до велика.