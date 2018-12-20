2018-12-20T10:23:14+03:00
Общество

Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»

В многосекционной многоэтажке находится 246 квартир различного формата
Оксана Никулина
Поделиться:
Жилой комплекс «Граф Орлов». Фото Компании Л1.Жилой комплекс «Граф Орлов». Фото Компании Л1.
Изменить размер текста:

С 4 декабря Компания Л1 начала выдавать ключи покупателям квартир в корпусе №4 (секции 4.1, 4.2 и 4.3) жилого комплекса «Граф Орлов». Одновременно с квартирами покупателям передаются машиноместа в подземном паркинге и коммерческие помещения.

Напомним, 4 корпус ЖК «Граф Орлов» был сдан в сентябре 2018 года. В многосекционном доме переменной – от 8 до 25 этажей – высотности расположено 246 квартир различного формата и метража, а также нежилые помещения суммарной площадью порядка 25 тысяч квадратных метров. Подземный паркинг рассчитан на 95 машиномест.

Жилой комплекс «Граф Орлов» находится недалеко от станции метро «Московская», в самой фешенебельной части Московского района. Высокое качество строительных и отделочных материалов, удачные планировочные решения ЖК «Граф Орлов» и развитая инфраструктура локации позволили новостройке получить высокие оценки экспертов рынка недвижимости. Так, в 2017 году он вошел в сотню лучших жилых комплексов России по версии журнала Forbes. А в нынешнем году ЖК «Граф Орлов» вошел в двадцатку наиболее инвестиционно привлекательных жилых комплексов по версии компании Е3 Investment.

* Реклама.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу
Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо
Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге
Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»
Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге
Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского
Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге
Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге
Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга