Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-20T10:23:14+03:00

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С 4 декабря Компания Л1 начала выдавать ключи покупателям квартир в корпусе №4 (секции 4.1, 4.2 и 4.3) жилого комплекса «Граф Орлов». Одновременно с квартирами покупателям передаются машиноместа в подземном паркинге и коммерческие помещения.

Напомним, 4 корпус ЖК «Граф Орлов» был сдан в сентябре 2018 года. В многосекционном доме переменной – от 8 до 25 этажей – высотности расположено 246 квартир различного формата и метража, а также нежилые помещения суммарной площадью порядка 25 тысяч квадратных метров. Подземный паркинг рассчитан на 95 машиномест.

Жилой комплекс «Граф Орлов» находится недалеко от станции метро «Московская», в самой фешенебельной части Московского района. Высокое качество строительных и отделочных материалов, удачные планировочные решения ЖК «Граф Орлов» и развитая инфраструктура локации позволили новостройке получить высокие оценки экспертов рынка недвижимости. Так, в 2017 году он вошел в сотню лучших жилых комплексов России по версии журнала Forbes. А в нынешнем году ЖК «Граф Орлов» вошел в двадцатку наиболее инвестиционно привлекательных жилых комплексов по версии компании Е3 Investment.

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