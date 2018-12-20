Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал

СЕГОДНЯ 10:14 2018-12-20T10:14:15+03:00

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Утром в Петербурге произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем на проспекте Солидарности в Невском районе. Авария принесла проблем не только ее участникам, но и спешащим на работу, учебу и по другим делам горожанам, так как движение транспорта встало.

- Водитель седана «атаковал» трамвай. В итоге ущерб получили оба: у трамвая погнулась металлическая обшивка, легковушка пострадала сильнее, - сообщил в соцсетях очевидец аварии.

ДТП трамвая и легкового автомобиля на проспекте Солидарности.Движение по трамвайным путям перекрыто

Также в сети автор поста опубликовал видео, на котором показывает место столкновения транспорта и жалуется, что на «любимом» трамвае ему теперь не уехать. Так как ДТП перекрыло пути, то временно не сможет ходить 23, 27 и 65 трамваи.