2018-12-20T10:14:15+03:00
Происшествия

Водитель седана врезался в трамвай: Транспорт на проспекте Солидарности встал

Из-за аварии в Невском районе горожанам приходится добираться по делам другими способами
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Движение трамваев по проспекту Солидарности остановилось из-за аварииДвижение трамваев по проспекту Солидарности остановилось из-за аварииФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Утром в Петербурге произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем на проспекте Солидарности в Невском районе. Авария принесла проблем не только ее участникам, но и спешащим на работу, учебу и по другим делам горожанам, так как движение транспорта встало.

- Водитель седана «атаковал» трамвай. В итоге ущерб получили оба: у трамвая погнулась металлическая обшивка, легковушка пострадала сильнее, - сообщил в соцсетях очевидец аварии.

ДТП трамвая и легкового автомобиля на проспекте Солидарности.Движение по трамвайным путям перекрыто

Также в сети автор поста опубликовал видео, на котором показывает место столкновения транспорта и жалуется, что на «любимом» трамвае ему теперь не уехать. Так как ДТП перекрыло пути, то временно не сможет ходить 23, 27 и 65 трамваи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургские дети могут позвонить Дедушке Морозу
Загорелся склад в Петербурге: клубы густого дыма застилают небо
Члена ИГИЛ* приговорили к 10 годам тюрьмы в Петербурге
Депутаты Петербурга хотят усилить контроль за катанием на «ватрушках»
Водитель самосвала умер, съехав в кювет в Ленинградской области
Женщина избила двухлетнюю девочку металлической расческой в Петербурге
Петербуржцы поддержали проект открытого тоннеля возле моста Александра Невского
Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга
Анестезиолог изнасиловал пациенток после операций в Петербурге
Хоккейный матч на «Газпром Арене» ограничит движение в Петербурге
Компания Л1 заканчивает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
В субботу, 22 декабря, «Забег Дедов Морозов» ограничит движение в центре Петербурга